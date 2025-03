Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kellerbrand in der Ortschaft Bühren

Breckerfeld (ots)

Datum: 25.03.2025/ Uhrzeit: 20:06 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Bühren/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Energieversorger/ Bericht (hb): Am Dienstagabend wurde der Feuerwehr Breckerfeld ein Feuer im Gebäude in der Ortschaft Bühren gemeldet. Der ersteintreffende Rettungsdienst bestätigte diese Meldung über Funk. Durch ein Kellerfenster eines Wohngebäudes war Feuerschein sichtbar. Sämtliche Personen waren bereits aus dem Gebäude raus. In dem Keller brannte eine Gastherme, die bereits durch erste Maßnahmen von außen durch das Kellerfenster gelöscht werden konnte. Zur Kontrolle wurde ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz in das Gebäude geschickt, der umgehend Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen einleitete. Da sich bei der Brandentstehung der Rauch bis in das erste Obergeschoß des Gebäudes ausgebreitet hatte, ist die dortige Wohnung trotz intensiver Entrauchungsmaßnahmen vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Die Einsatzstelle konnte nach etwa zwei Stunden an die Eigentümer übergeben werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

