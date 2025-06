Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen - Korrektur

Eberbach (ots)

Zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8.00 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Neuer Weg-Nord" am VW eines 48-jährigen Mannes die hintere Scheibe ein und entwendete daraus einen USB-Bluetooth-Adapter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

