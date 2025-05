Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Sekundenschlaf

Offenbach (ots)

Am 27.05.2025 befuhr gegen 10 Uhr eine 59-jährige Dacia-Fahrerin die Essinger Straße in Offenbach. Aufgrund Übermüdung verfiel sie in einen Sekundenschlaf. Eine Kollision mit einer Verkehrsinsel war die Folge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der PKW Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 59-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Folgende Präventionshinweise zur Thematik Sekundenschlaf können genannt werden:

- Vor Antritt der Fahrt sollten Sie ausreichend geschlafen haben. - Wer müde wird, sollte eine Pause machen. - Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten erfrischt den Geist. - Alternativ bringt Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf in Schwung. - Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, Laute Musik hören, Kaffee/Energy-Drinks trinken hilft nicht gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt.

Weitere allgemeine Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr können hier eingesehen werden:

