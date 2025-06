Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Motorradunfall, Heftige Auseinandersetzung, Garagenbrand, Schafe entlaufen

Reutlingen (ots)

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Mann ist bei Streitigkeiten am Freitagmittag in der Wörthstraße verletzt worden. Gegen 12.10 Uhr waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei Männer und eine Frau in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 22-Jähriger seinen 25 Jahre alten Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer und einem Schlagstock verletzt haben. Der Verletzte musste daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor. Da sich der 22-Jährige zunächst in dem Mehrfamilienhaus versteckte, legten die Beamten Schutzausstattung an und suchten nach dem Tatverdächtigen. Sie konnten ihn kurze Zeit später antreffen und widerstandslos festnehmen. Das mutmaßlich benutzte Messer konnte bislang noch nicht gefunden werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zum genauen Tatablauf dauern an. (ms)

Dußlingen (TÜ): Motorradfahrerin nach Überholvorgang gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 47 Jahre alte Bikerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L230 erlitten. Die Frau befuhr gegen 9.50 Uhr mit einer Suzuki die Landesstraße von Gomaringen in Richtung Dußlingen. Ersten Erkenntnissen nach geriet sie mit ihrer Maschine beim Wiedereinscheren nach dem Überholen einer Fahrzeugkolonne in den Grünstreifen am rechten Straßenrand. In diesem setzte sie ihre Fahrt für über 100 Meter fort und stürzte schließlich zu Boden. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Suzuki wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L230 bis etwa 11.20 Uhr gesperrt werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Hoher Sachschaden nach Brand in Garage

Zu einem Garagenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in die Straße Im rauhen Wiesle nach Ebingen ausgerückt. Passanten hatten dort gegen 10.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Garage bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte diese einen Brand im Inneren der Garage fest und löschte diesen ab. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine zuvor benutzte, hierbei offensichtlich stark überhitze Elektrokettensäge, den Brand ausgelöst haben. Das Polizeirevier Albstadt hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (gj)

Zimmern (ZAK): Schafe auf Kreisstraße

Freilaufende Schafe auf der K7133 haben den Polizeiposten Schömberg am Freitagmorgen beschäftigt. Kurz vor acht Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer die Tiere zwischen Zimmern und dem Vaihinger Hof. Polizeibeamte fanden dann die zehn Schafe am Ortsausgang Zimmern und sicherten die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen des verantwortlichen Tierhalters ab. Dieser brachte die Ausreißer zurück auf ihre Weide. (gj)

