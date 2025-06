Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hund in Fahrzeug gelassen; Auseinandersetzung; Folgenreiche Fahrt mit Alkohol; Auffahrunfall; Kein Führerschein jedoch falsche Kennzeichen und Alkohol; Altpapier angezündet; Kinder bei Unfall verletzt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Hund in Fahrzeug zurückgelassen und unter Drogen gefahren

Ein kleiner Hund ist am Dienstagmittag in einem Pkw in der Eugenie-von-Soden-Straße zurückgelassen worden. Passanten hatten kurz vor 14 Uhr den hechelnden, im Pkw umherlaufenden Hund entdeckt und den Notruf gewählt. Den Polizeibeamten gelang es, das Tier aus dem Mercedes zu befreien. Auf dem Polizeirevier konnte der Vierbeiner dann mit Wasser versorgt werden. Kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin und kam mit ihrem Wagen ebenfalls zum Polizeirevier, wo die Beamten ihr zwar den Hund wieder aushändigen konnten, jedoch bei der 23-Jährigen eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln feststellten und diese im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. (gj)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz

Bei einer Auseinandersetzung am späten Mittwochabend zwischen mehreren Personen am Bahnhofsplatz ist einer der Beteiligten leicht verletzt worden. Gegen 23.45 Uhr geriet der 24-Jährige mit einem Bekannten, der in Begleitung von weiteren Personen war, zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Bekannte den 24-Jähringen mit einem Messer am Arm verletzt haben soll. Anschließend flüchtete die fünfköpfige Gruppe. Eine sofortige Fahndung nach ihnen mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Folgenreiche Pkw-Fahrt mit Alkohol

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit dem späten Mittwochabend gegen einen 41-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Der Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem Renault Clio in der Marktstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er zunächst dort mit einem abgestellten VW Caddy und bei der anschließenden Weiterfahrt mit einem Mercedes CLA, der in der Stuttgarter Straße geparkt war. Schließlich prallte der 41-Jährige auch noch in der Schönbuchstraße gegen einen dort stehenden Audi. Hierauf stellte der Mann den zwischenzeitlich schwerbeschädigten Renault notgedrungen ab. Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und riefen daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Fahrer sofort starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der 41-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern der Pkw vor der Unfallfahrt auch noch entwendet worden war. Der Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden der nächtlichen Fahrt wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. (gj)

Kirchheim (ES): Auffahrunfall mit verletztem Sprinter-Fahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 297 hat ein Sprinter-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes Transporter die Bundesstraße von Kirchheim in Richtung Dettingen/Teck. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens herrschte zu diesem Zeitpunkt auf der Bundesstraße stockender Verkehrsfluss vor, wodurch der 24-Jährige, vermutlich infolge Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden Mercedes GLE eines 62-Jährigen auffuhr. Der Sprinter-Fahrer musste in der Folge mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Ohne Führerschein jedoch mit falschen Kennzeichen und Alkohol unterwegs

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit dem späten Mittwochabend gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauch, Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mercedes-Fahrer sollte kurz nach 22.30 Uhr in der Hechinger Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Nach einer kurzen Flucht in ein Wohngebiet, bei der auch die Beleuchtung des Mercedes ausgeschaltet wurde, konnte das Fahrzeug in der Paulinenstraße gestoppt werden. Die Beamten stellten bei dem 21-Jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Ein Test hatte einen Wert von über 2 Promille ergeben. Weiter stellte sich heraus, dass die bereits entstempelten Kennzeichen gar nicht zu dem Mercedes gehörten, sondern ursprünglich an einem anderen Pkw angebracht waren. Zuletzt fanden die Polizeibeamten heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besaß. Die Ermittlungen dauern an. (gj)

Mössingen (TÜ): Altpapier angezündet

Gleich zwei Brände haben Feuerwehr und Polizei am späten Mittwochabend in Mössingen beschäftigt. Zunächst mussten die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr in die Karl-Jaggy-Straße zu einem brennenden Altpapierhaufen ausrücken. Dieser befand sich vor einem Garagentor, wodurch dieses beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. Kurze Zeit später teilten Anwohner einen brennenden Einkaufswagen in der Jakobstraße mit. Auch dieses Feuer konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig löschen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen in den beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (gj)

Albstadt (ZAK): Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben zwei Jungen im Alter von sieben und neun Jahren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Lautlinger Straße / Im Gikental erlitten. Eine 83-Jährige befuhr kurz vor elf Uhr mit einem Mercedes die Straße Im Gikental in Richtung Lautlinger Straße und wollte an der dortigen Einmündung nach rechts abbiegen. Zeitgleich befuhren die beiden Kinder gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten ordnungsgemäß den linksseitigen Radweg in Richtung Ortsmitte und hielten an, als sie den an die Einmündung heranfahrenden Mercedes bemerkten. Als dieser zunächst verkehrsbedingt anhalten musste, setzten die Radler ihre Fahrt fort. Als die 83-Jährige mit ihrem Mercedes anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit den beiden minderjährigen Radlern, die zu Boden stürzten. Beide Kinder wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 7.000 Euro beziffert. (rd)

