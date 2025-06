Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nachtrag zum Unfall bei einer Stunt-Show am Pfingstmontag in Leinfelden-Echterdingen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Polizei sucht Zeugen mit Videoaufnahmen des Unfalls bei einer Stunt-Show am Pfingstmontag

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.06.2025/17.54 Uhr

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zur Ursache des Unfalls während einer Stunt-Show am Pfingstmontag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Echterdingen laufen auf Hochtouren. Wie bereits berichtet, hatte sich bei der Vorführung ein Pkw, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde, unkontrolliert mehrmals überschlagen und war hierbei in den Zuschauerbereich geraten. Durch das Fahrzeug und umherfliegende Gitterteile wurden dabei sechs Personen leicht verletzt. Es handelt sich hierbei um zwei Frauen im Alter von 28 und 37 Jahren sowie einen 57-jährigen Mann und drei Kinder im Alter von acht Jahren. Die Verletzung eines der Kinder war erst am darauffolgenden Tag bei der Polizei angezeigt worden.

Zur Ermittlung der Unfallursache bittet die Polizei um weitere Filmaufnahmen von Zuschauern der Veranstaltung, die ihr bislang noch nicht vorliegen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (ms)

