POL-RT: Wohnmobil aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Zeitungen angezündet; Einbruch; Diesel gestohlen

Eningen (RT): Wohnmobil aufgebrochen

Ein abgestelltes Wohnmobil in der Reutlinger Straße ist in der Zeit von Montag, 20 Uhr, auf Mittwoch, 12.15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der bislang unbekannte Täter riss hierzu unter Anwendung brachialer Gewalt ein Fenster aus der Verankerung und gelangte so ins Innere des Fahrzeugs. Aus diesem entwendete er verschiedene Einrichtungsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfälle unter Alkoholeinfluss mit gestohlenem Fahrzeug

Mehreren Anzeigen sieht ein 41-Jähriger entgegen, der in der Nacht zum Donnerstag mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrzeug mehrere geparkte Autos in Leinfelden angefahren haben soll und dabei offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann befuhr gegen 23.40 Uhr mit einem Renault Clio die Marktstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Dort kollidierte der Renault mit einem geparkten VW. Der 41-Jährige setzte seine Fahrt anschließend auf der Stuttgarter Straße und der Schönbuchstraße fort. Dabei prallte der Clio gegen einen abgestellten Mercedes und einen ebenfalls geparkten Audi. Auf der Kreuzung mit der Kirchstraße stellte der 41-Jährige den Renault in der Folge ab. Zeugen, die die Fahrt des Mannes beobachtet hatten, verständigten die Einsatzkräfte. Diese stellten starken Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen fest. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Der mutmaßlich gestohlene Renault wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Gesamtschaden an den Pkw wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (rd)

Ostfildern (ES): Beim Tretrollerfahren verunfallt

Ein Kind ist beim einem Sturz am Dienstagnachmittag mit dem Tretroller in der Ruiter Straße verletzt worden. Der Vierjährige stürzte in Begleitung seiner Mutter kurz vor 18 Uhr an einer Gefällstrecke und zog sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den kleinen Mann zur Behandlung in eine Klinik. (gj)

Wendlingen (ES): Unfall mit verletzter Radfahrerin

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine Radfahrerin am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Wendlingen in eine Klinik gebracht werden. Die 61-Jährige war in Begleitung eines weiteren Radlers gegen 17.20 Uhr auf dem Gehweg in der Albstraße mit ihrem Pedelec unterwegs. Auf Grund einer Mülltonne musste die Radlerin zunächst auf die Fahrbahn ausweichen. Beim Versuch auf das Trottoir zurückzufahren, blieb sie am Bordstein hängen und stürzte daraufhin zu Boden. Ihr Fahrrad kollidierte im Anschluss noch mit einem geparkten Pkw, so dass ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Frau. (ms)

Altbach (ES): Zweiradfahrer kollidiert

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Straße Im Ghai verletzt worden. Ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 19-Jähriger kurz nach 20.30 Uhr mit einer Husqvarna 701 Supermoto die Straße Im Ghai in Richtung Industriestraße. Dabei hob er mit dem Vorderrad von der Straße ab und vollführte einen sogenannten Wheelie. In der Folge verlor er offenbar die Kontrolle über das Motorrad und prallte mit dem Unterboden der Maschine gegen die KTM RC 125 einer 19-Jährigen, die mit ihrem Zweirad etwa mittig der Fahrbahn stand, um nach links in eine Parkbucht abzubiegen. Beide Heranwachsende stürzten zu Boden. Während die KTM-Lenkerin nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen erlitt, zog sich der Husqvarna-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (rd)

Nürtingen (ES): Zeitungen an Ablegeplatz angezündet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit dem frühen Donnerstagmorgen gegen mehrere, bislang unbekannte Personen. Gegen 1.30 Uhr hatte eine 60 Jahre alte Zeitungsausträgerin in der Stuttgarter Straße die dort hinterlegten Zeitungen abholen wollen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort jedoch drei männliche Personen, die den Papierstapel offensichtlich angezündet hatten. Nachdem sie die Zeitungsausträgerin erblickten, flüchteten sie sofort in Richtung Innenstadt. Die Ausbreitung des Brandes konnte durch die Frau verhindert werden. Die Drei werden beschrieben als etwa 20 Jahre alt, einer trug helle Kleidung und eine Basecap. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 120 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise zu diesen Personen oder verdächtigen Wahrnehmungen unter Telefon 07022/9224-0. (gj)

Ammerbuch (TÜ): In Firmengebäude eingebrochen

In das Gebäude eines Unternehmens in der Lettenstraße in Altingen ist am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Gegen 3.45 Uhr drang dabei ein bislang Unbekannter gewaltsam über eine Zugangstür in das Innere des Betriebes ein und durchsuchte diesen nach Stehlenswertem. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete der Kriminelle Maschinenteile im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Meßstetten (ZAK): Dieseldiebe am Werk

Dieseldiebe haben vermutlich zur Nachtzeit ihr Unwesen bei Meßstetten getrieben. Die Unbekannten zapften in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, acht Uhr, eine größere Menge Dieselkraftstoff aus mehreren Baustellenfahrzeugen ab. Betroffen waren hiervon ein Bagger sowie ein Lkw auf einem Baustellengelände neben der L 196 zwischen Hartheim und Heinstetten. Zudem wurde ein Radbagger auf einer Baustelle zwischen Hossingen und Tieringen angegangen. Ersten Schätzungen nach zapften die Diebe rund 1.200 Liter Diesel aus den drei Fahrzeugen ab. Zum Abtransport müssen sie ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

