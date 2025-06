Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Brand, Motorroller gestohlen, Mann aus Aufzug befreit

Reutlingen (ots)

In Eishalle eingebrochen

In die Reutlinger Eishalle ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Unbekannte Täter versuchten sich zunächst durch Einschlagen der Verglasung einer Türe, sich Zutritt ins Innere zu verschaffen. Hierbei muss sich ein Einbrecher verletzt haben, da Blutspuren gesichert werden konnten. Da dies misslang, hebelten die Unbekannten im Anschluss eine Notausgangstüre auf und gelangten so in die Halle, wo sie die Kassen aufhebelten und ausräumten. Über die Höhe des erbeuteten Bargelds liegen noch keine konkreten Angaben vor. Weiterhin ließen die Täter ein sich in der Eishalle befindliches E-Bike mitgehen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherug die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Brennender Herd löst Rettungseinsatz aus

Ein brennender Herd hat am Dienstagabend in der Wannweiler Straße in Betzingen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Über Notruf hatten Anwohner gegen 21.30 Uhr einen Brand in einem Gebäudekomplex gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass im Obergeschoss des Gebäudes aus noch unklarer Ursache ein Elektroherd in Brand geraten war. Informationen zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang ob möglicherweise eine fahrlässige Brandstiftung vorliegt. (gj)

Nürtingen (ES): Lkw-Fahrer in Einkaufsmarkt eingeschlossen

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz sind Beamte des Polizeireviers Nürtingen am frühen Mittwochmorgen in die Kirchstraße gerufen worden. Nachdem ein 64-jähriger Lkw-Fahrer kurz nach Mitternacht in einem Einkaufsmarkt den Aufzug benutzt hatte und dieser nach einem plötzlichen technischen Defekt ausgefallen war, konnte der Mann das Gebäude nicht mehr verlassen. Erst nachdem die Polizeibeamten die Gebäudeverantwortlichen erreichen konnten, gelang es den geduldigen Lkw-Fahrer nach mehreren Stunden Wartezeit aus seiner misslichen Lage zu befreien. (gj)

Kirchheim (ES): In Recyclinghof eingebrochen

In einen Recyclinghof in der Nürtinger Straße ist am Dienstagabend eingebrochen worden. Ein Zeuge verständigte gegen 21.10 Uhr die Polizei, nachdem er zwei zunächst Unbekannte auf dem Gelände bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese einen 18-Jährigen fest, der offenbar vor dem Areal Schmiere gestanden hatte, während zwei Bekannte im Alter von zwölf und sechs Jahren über ein Tor auf den Hof geklettert waren und sich dort offenbar am Elektroschrott zu schaffen gemacht hatten. Nachdem die beiden Kinder von einem Mitarbeiter angesprochen worden waren, flüchteten sie und konnten wenig später außerhalb des Areals ebenfalls von den Beamten angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung des Zwölfjährigen wurde eine augenscheinlich ältere E-Zigarette aufgefunden, die sichergestellt wurde. Der 18-Jährige wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die beiden strafunmündigen Kinder wurden Erziehungsberechtigten übergeben. (rd)

Tübingen (TÜ): Motorroller gestohlen

Ein Motorroller ist von Montag auf Dienstag im Wennfelder Garten gestohlen worden. Zwischen 23.30 Uhr und 13 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter den dort abgestellten Roller des Herstellers KTM, an dem das Versicherungskennzeichen 551 TXG angebracht war. Der Wert des Rollers beträgt mehrere hundert Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 296

Zwei Fahrzeuginsassen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 296 schwer verletzt worden. Ein 61-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem VW Passat von Unterjesingen herkommend in Richtung Pfäffingen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Mercedes-Benz Vito einer 32 Jahre alten Frau, die in Richtung Tübingen fuhr. Im Anschluss fuhr eine 26-Jährige mit einem VW Tiago auf den Transporter auf. Der Unfallverursacher sowie die Vito-Lenkerin erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallörtlichkeit ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 296 bis 17.15 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Burladingen (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Dienstagabend ein bei einem Verkehrsunfall schwer verletztes Kind in eine Klinik geflogen werden. Das drei Jahre alte Mädchen war kurz nach 19 Uhr von einer Grundstücksausfahrt heraus auf die Mayinger Straße gelaufen. Hierbei wurde es von dem von links kommenden Kleinkraftrad eines 15-jährigen Jugendlichen erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste die Dreijährige mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Der Zweiradlenker ließ nach dem Unfall seine Maschine und den Helm an der Unfallstelle zurück und rannte davon. Er konnte im Laufe des Abends ermittelt werden. Bei der Überprüfung des Kleinkraftrads stellte sich heraus, dass es kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Es wurde sichergestellt. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Onstmettingen erlitten. Eine 83-Jährige befuhr mit ihrem Auto gegen 15.40 Uhr die Brunnentalstraße und wollte die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW einer 56 Jahre alten Frau, die in Richtung Tailfingen unterwegs war. Die 56-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ihr T-Roc war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.500 Euro. (ms)

Straßberg (ZAK): Bei Alkoholfahrt überschlagen

Eine folgenreiche Fahrt mit dem Pkw hat ein 24-Jähriger am frühen Mittwochmorgen auf der B 463 unternommen. Der Mann war gegen drei Uhr mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung Ebingen unterwegs. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der angrenzenden Böschung. Sein Pkw kam erst hinter der Schutzplanke auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Rettungsdienst untersuchte den 24-Jährigen vor Ort, dieser war nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt geblieben. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Mann jedoch eine starke Alkoholbeeinflussung fest, woraufhin er im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Ein Vortest hatte einen Wert von knapp zwei Promille ergeben. Der stark beschädigte Hyundai musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell