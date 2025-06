Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brandalarm; Verkehrsunfälle; Einbruch; Automat aufgebrochen; Tiere eingefangen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Brandalarm nach Funkenflug

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Brandalarm in einem Fertigungsbetrieb In Aufzügen gerufen worden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass an einer Absaugung für Holzspäne vermutlich aufgrund von enthaltenen Metallspänen ein Funkenflug entstanden war, der durch die automatische Löschanlage rechtzeitig und vollständig abgelöscht wurde. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Trochtelfingen und Mägerkingen mit insgesamt drei Fahrzeugen und neun Kräften im Einsatz und überprüfte die Anlage. Ein Schaden war nicht eingetreten. (gj)

Bempflingen (ES): Unfall auf der B 312

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der B 312 bei Bempflingen ereignet. Eine 18-Jährige war gegen 5.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Ersten Ermittlungen nach kam die Fahranfängerin vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei verkeilte sich der rechte Vorderreifen mit der Leitplanke und löste sich von der Felge. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw mehrmals und krachte noch mehrere Male in die Leitplanke. Das stark beschädigte Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Golf und den Leitplanken wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Vorsorglich war der Rettungsdienst ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Ersten Erkenntnissen nach war die Unfallverursacherin unverletzt geblieben. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen ebenfalls vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, so dass es im beginnenden Berufsverkehr zu Behinderungen kam. Kurz vor 8.30 Uhr war die B 312 wieder in beide Richtungen frei befahrbar. (ms)

Weilheim (ES): Schwerverletzte Pedelec-Lenkerin

Schwere Verletzungen hat eine Radlerin am Dienstagvormittag bei einem Sturz auf einem geschotterten Weg neben der L 1200 erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 28-Jährige gegen 10.30 Uhr alleine mit ihrem Pedelec in Richtung Holzmaden unterwegs, als sie, um auf einen anderen Weg zu gelangen, eine stark ansteigende, ebenfalls mit Schotter belegte Böschung hinauffuhr. Hierbei geriet das Rad ins Rutschen und die Frau stürzte schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Esslingen hat zum Unfallhergang die Ermittlungen übernommen. (gj)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Ein bislang Unbekannter ist im Zeitraum von Sonntag, 13 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, in eine Wohnung in der Sandäckerstraße in Unterjesingen eingebrochen. Der Einbrecher drang dabei gewaltsam über die Eingangstür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte diese, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen und Bargeld. Informationen zum möglichen Diebesgut sowie zum angerichteten Sachschaden liegen noch nicht vor. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (gj)

Winterlingen (ZAK): Pedelec-Fahrer gestürzt und verstorben

Möglicherweise aufgrund einer inneren, medizinischen Ursache ist am Dienstagvormittag ein Pedelec-Fahrer gestürzt und in der Folge verstorben. Der 76 Jahre alte Mann war mit seinem Fahrrad gegen 10.30 Uhr auf dem neben der L 449 verlaufenden Radweg in Richtung Benzingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen schwankte der Mann plötzlich in seiner Fahrweise und stürzte auf den Radweg. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, begannen daraufhin sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, die in der Folge durch den verständigten Rettungsdienst fortgeführt wurden. Letztlich waren diese jedoch leider erfolglos und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen. (gj)

Bisingen (ZAK): Snackautomaten beschädigt und bestohlen

Ein Unbekannter hat in der Heidelbergstraße von Montag auf Dienstag einen Snackautomaten beschädigt und Waren gestohlen. Der Täter riss hierbei zwischen 22 Uhr und neun Uhr mit brachialer Gewalt den Automaten aus der Verankerung und stahl anschließend Verkaufsartikel im Wert von knapp 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden ist dagegen allerdings wesentlich höher und wird auf mindestens 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im genannten Zeitraum unter Telefonnummer 07476/9433-0. (gj)

Balingen (ZAK): Ziegen und Schaf ausgebüxt

Freilaufende Ziegen und ein Schaf haben am Dienstagvormittag in der Etzelbachstraße zum Einsatz der Polizei geführt. Zeugen hatten kurz vor zwölf Uhr mehrere Ziegen und ein Schaf in der Straße umherlaufend gesichtet und den Notruf gewählt. Die Polizeibeamten verständigten daraufhin den Besitzer und begleiteten die fünf Ausreißer zurück in ihr nahegelegenes Gehege. (gj)

