POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Einbrüche, Auseinandersetzung mit Verletzten, Kaugummiautomat angegangen, Brand, Raub, Steinewerfer

E-Scooter-Fahrer angefahren

Ein 14-jähriger Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, gegen 12.45 Uhr, mit seinem E-Scooter auf der Alteburgstraße, leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge wurde von einer 80-jährigen Fahrerin eines Peugeot 208 übersehen, als diese in die Pfennigstraße einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß entstand zu den Verletzungen am Bein des Jugendlichen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da der E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert war, hat auch der 14-Jährige eine entsprechende Anzeige zu erwarten.

Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch in Imbiss

Am Sonntagabend ist es zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss in der Kaiserstraße in Reutlingen gekommen. Um 23.00 Uhr versuchte der bislang noch unbekannte Täter eine Zugangstür aufzuhebeln. Hierbei löste die akustische Alarmanlage aus, weshalb der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Durch den entstandenen Lärm wurde eine Anwohnerin auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen war niemand mehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Engstingen (RT): Mehrere Verletzte bei Streitigkeiten

Bei einem Familienstreit ist es am Sonntagnachmittag, kurz vor 18.00 Uhr, in der Ortsmitte von Kleinengstingen zu mindestens fünf verletzten Personen gekommen. Anwohner hatten über Notruf gemeldet, dass sich zahlreiche Personen auf der Straße prügeln würden. Sie konnten die Beteiligten noch vor Eintreffen der Polizei voneinander trennen. Grund der Schlägerei waren wohl familieninterne Streitigkeiten, die bereits seit Monaten andauern. Das Polizeirevier Pfullingen nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf.

Pliensauvorstadt (ES): Unfall mit Linienbus

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus hat sich am Samstagnachmittag auf der K1268 in der Zollbergstraße zwischen Pliensauvorstadt und Zollberg ereignet. Kurz nach 16.00 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Range Rover Sport von der Pliensauvorstadt in Richtung Zollberg unterwegs. Hierbei verlor der Fahrer auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Linienbus der Marke Mercedes-Benz. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zehn Fahrgäste im Linienbus. Durch die Kollision wurden der 53-jährige Busfahrer sowie ein 32-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die zwei verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Land Rover war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro, an dem Linienbus in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kaugummiautomat beschädigt

Durch Zünden von Feuerwerkskörpern haben am Sonntagabend mehrere Jugendliche einen Kaugummiautomaten in der Stuttgarter Straße beschädigt und einen Sachschaden von circa 100 Euro verursacht. Gegen 19.00 Uhr wurde eine Anwohnerin durch laute Knallgeräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 14-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Er hatte Knallkörper und Feuerzeug bei sich. Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Denkendorf (ES): Einbruch in Einfamilienhaus (Zeugenaufruf)

In der Zeit zwischen Samstag, 07.00 Uhr und Sonntag, 16.15 Uhr, hat sich in Denkendorf, in der Weingartenstraße ein Einbruch ereignet. Während der Urlaubsabwesenheit der Hausbesitzer gelangten bislang unbekannte Täter auf die Terrasse, drückten eine heruntergelassene Jalousie nach oben und hebelten dort ein Fenster im Esszimmer des Hauses brachial auf. Im Gebäudeinneren wurden Gegenstände umgeworfen und mehrere Schubladen durchwühlt. Stehlgut ist vermutlich Schmuck. Die Höhe des Einbruchschadens ist noch nicht bekannt. Vorhandene Spuren wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Tel.: 0711/70913 entgegen.

Denkendorf (ES): Essen in Brand geraten

Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus mussten am Montagmorgen die Rettungskräfte in die Kirchstraße in Denkendorf ausrücken. Ein Bewohner meldete kurz nach 9.00 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Badezimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften angerückt war, konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Ersten Ermittlungen nach brannte Essen in der Küche an, woraufhin die Bewohner das brennende Essen im Badezimmer versuchten abzulöschen. Infolgedessen geriet das Badezimmer teilweise in Brand. Ein 53-jähriger Bewohner wurde wegen Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Eine 37-jährige Mitbewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Mann ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen fahndet nach vier männlichen Tätern, die am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr auf dem Parkplatz des Ludwig-Uhland-Gymnasiums einen 25-jährigen Mann ausraubten. Der Mann hatte sich auf dem Schulgelände zu einer Verabredung treffen wollen, jedoch warteten dort vier bis fünf Männer auf ihn, die ihn sofort angriffen und leicht verletzten. Die Täter ließen sich vom Geschädigten dessen Mobiltelefon geben und filmten mit diesem, wie sie weiter auf das bereits am Boden liegende Opfer einschlugen. Dem 25-Jährigen gelang schlussendlich die Flucht in ein nahegelegenes Restaurant, wo er die Polizei informieren konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Ob die Tat in Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Raubüberfall am 09.03.2025 in der Jesinger Straße steht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0711/3990330 zu melden.

Balingen (ZAK): Steinewerfer (Zeugenaufruf)

Glück im Unglück hat ein 56-jähriger Mann am Sonntagabend, gegen 18.45 Uhr, in Balingen auf der B 27 gehabt. Er war mit seinem Jeep von Schömberg kommend in Richtung Hechingen unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Balingen-Mitte auf der Brücke über die B 27, in der Stingstraße, zwei Jugendliche bemerkte. Einer der beiden winkte ihm zu. Der Zweite warf im selben Moment einen unbekannten Gegenstand in Richtung des Fahrzeuges. Der Jeep wurde dabei an der Fahrertüre getroffen. Der 56-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Ergebnis. Die beiden Jugendlichen waren etwa 15 Jahre alt. Einer trug ein rotes, der andere ein beiges T-Shirt. Das Polizeirevier Balingen nahm die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter Tel.: 07433/2640 zu melden.

