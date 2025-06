Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer nach Sturz verstorben; Einbruch; Segelflieger-Sicherheitslandung; Zigarettenautomat gesprengt; Unfälle; Kfz-Rennen; Nach Unfallfluchten Führerscheine beschlagnahmt; Fahrzeugteile gestohlen

Reutlingen (ots)

Radfahrer nach Sturz verstorben

Ein 51-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall verstorben. Der Mann war kurz vor 12.30 Uhr mit seinem Rennrad, in Begleitung eines Bekannten, auf der Wörthstraße in Richtung Pfullingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Radler aufgrund einer inneren medizinischen Ursache mit seinem Fahrrad. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen von mehreren Ersthelfern und dem alarmierten Rettungsdienst, die in einer Klinik fortgesetzt wurden, verstarb der Mann kurze Zeit später. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Reutlingen (RT): In Mühle eingebrochen

In ein Gebäude der Oferdinger Mühle ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von 20 Uhr bis 8.15 Uhr über ein mit einem Stein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes in der Straße Am Mühlwehr. Beim Durchwühlen der Büromöbel erbeutete der Einbrecher Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Engstingen (RT): Segelflugzeug bei Sicherheitslandung beschädigt

Am Montagmittag, kurz nach 14 Uhr, musste ein 70 Jahre alter Pilot mit seinem Segelflugzeug aufgrund plötzlich abreißender Thermik auf einem Wiesengrundstück neben der L387 eine Sicherheitslandung vornehmen. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt. Nach dem bisherigen Kenntnisstand bleib sein Segelflieger unbeschädigt und auch auf dem landwirtschaftlichen Grundstück entstand kein Flurschaden. (gj)

Hochdorf (ES): Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat in der Ziegelhofstraße ist am Montagabend auf unbekannte Weise gesprengt worden. Mehrere Zeugen hatten gegen 21.20 Uhr einen Knall gehört, den komplett zerstörten Automaten bemerkt und die Polizei alarmiert. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte waren zwei zunächst Unbekannte mit der aufgesammelten Beute zu Fuß in Richtung Ziegelhof geflüchtet. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden war, konnte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21.45 Uhr in der Heinrich-Otto-Straße in Reichenbach zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren feststellen und nach kurzer Flucht vorübergehend festnehmen. In einer Tasche, derer sich einer der Jugendlichen während der Flucht entledigt hatte, fanden die Beamten unter anderem zahlreiche Zigarettenschachteln. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Sie sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Ob im Zuge der Automatensprengung in der Nähe abgestellte Fahrzeuge möglicherweise beschädigt wurden, steht noch nicht fest. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): E-Scooter-Fahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 47 Jahre alte Frau am Montagvormittag beim Sturz mit einem E-Scooter erlitten. Die Frau befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit einem E-Scooter einen Verbindungsweg zwischen der Freiwaldaustraße und dem Bulkesweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Eigenen Angaben zufolge wischte sie dabei eine Biene zur Seite, worauf sie ins Schlingern geriet und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Neuhausen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagabend ist es zu einem Verkehrsunfall in der Kreuzung L1204/L1209 gekommen. Eine 33-Jährige befuhr gegen 22.30 Uhr mit einem Mercedes CLA die L1204 in Richtung Denkendorf. Im Kreuzungsbereich missachtete sie ersten Erkenntnissen zufolge wohl das Rotlicht der Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Mercedes A-Klasse eines 80-Jährigen kam. Der CLA schleuderte anschließend gegen den BMW eines 60-Jährigen, der gegenüber an der roten Ampel wartete. Sowohl die 33-Jährige als auch die 75 Jahre Beifahrerin der A-Klasse erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war kurz vor Mitternacht geräumt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. (rd)

Frickenhausen (ES): Nach Unfall davongefahren

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen 19 Jahre alten Autofahrer. Am Montagabend, gegen 21.45 Uhr, waren eine 13-Jährige und ein Zweijähriger in Begleitung zweier Erwachsender zu Fuß in der Robert-Bosch-Straße unterwegs. Im Bereich der Hausnummer 7 kam es zum Zusammenstoß zwischen der vorderen rechten Fahrzeugfront eines VW Golf, der aus Richtung Ortsmitte in Richtung Max-Planck-Straße fuhr, und der 13-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt offenbar den Zweijährigen trug. Beide Kinder erlitten Beinverletzungen, mit denen sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach dem VW Golf, der ohne anzuhalten von der Unfallstelle davongefahren war, wurde in der Folge gefahndet. Ein entsprechend unfallbeschädigter Wagen konnte rund 45 Minuten später abgestellt an der Halteranschrift festgestellt werden. Auch der 19 Jahre alte, mutmaßliche Fahrer wurde angetroffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, worauf er mehrere Blutproben und seinen Führerschein abgeben musste. Der Schaden am Golf wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (rd)

Wendlingen (ES): Nach Rennen mit Motorrad Führerschein beschlagnahmt

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt seit Montagnachmittag wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen einen 22-Jährigen. Der Mann war kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Dort fiel er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit einer Polizeistreife auf. Nach dem Anhalteversuch des Polizeifahrzeugs fuhr der Zweirad-Lenker weiter zügig in Richtung Ulmer Straße, wo er nach Zeugenangaben, mehrfach und mit hoher Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer überholt haben und darüber hinaus auch das Rotlicht einer Ampel missachtet haben soll. Der Mann konnte im Zuge der Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt sowie Ermittlungen hinsichtlich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. (gj)

Notzingen (ES): Kind bei Fahrradunfall verletzt

Bei einem Unfall am Montagmittag hat sich ein Kind Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der elf Jahre alte Junge befuhr kurz vor 13.45 Uhr mit seiner Familie den Radweg der L1201 in Richtung Notzingen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und dem anschließenden starken Bremsvorgang stürzte das Kind mit seinem Rad. Der Rettungsdienst brachte es zur Versorgung in ein Krankenhaus. (gj)

Hirrlingen (TÜ): Fahrzeugteile entwendet

Fahrzeugteile im Wert von etwa 3.000 Euro sind im Laufe des Pfingstwochenendes von einem Lkw in Hirrlingen gestohlen worden. In der Zeit von Sonntag bis Dienstag, 6.10 Uhr, montierte ein bislang unbekannter Täter an dem Laster der Marke Scania zwei Frontscheinwerfer und einen Abstandssensor ab. Das Fahrzeug war neben einer Tankstelle in der Hirrlinger Küferstraße abgestellt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hechingen (ZAK): Kind mit Tretroller verunglückt

Ein Junge hat sich beim Sturz von seinem Tretroller am Montagnachmittag in Hechingen verletzt. Das sieben Jahre alte Kind befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem Roller die steil abschüssige Sankt-Antonius-Straße in Richtung Starzelstraße. Beim Abbremsen kam der Junge in einer Linkskurve zu Fall und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Rangendingen (ZAK): Unter Alkohol von Unfallstelle geflüchtet und Führerschein abgegeben

Eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin hat nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag ihren Führerschein abgeben müssen. Die 56 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.45 Uhr in der Haigerlocher Straße rückwärts mit ihrem Opel Mokka aus einem Parkplatz heraus und kollidierte hierbei mit einem Lichtmast. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Frau noch auf den entstandenen Schaden aufmerksam gemacht. Diese verließ jedoch mit ihrem Wagen den Unfallort. Die alarmierten Polizeibeamten konnten kurze Zeit später die 56-Jährige an ihrer Wohnanschrift antreffen und bei dieser starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,2 Promille. Die Frau musste daraufhin nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch ihren Führerschein, der beschlagnahmt wurde. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (gj)

