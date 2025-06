POL-RT: Unfall bei Stunt Show

Reutlingen (ots) - In zwei Wohnhäuser eingebrochen Vermutlich derselbe unbekannte Täter ist am Samstag in zwei Einfamilienhäuser in der Peter-Cornelius-Straße und der nahegelegenen Brahmsstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den ...

mehr