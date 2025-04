Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Anhänger löst sich von Auto

Am Mittwoch prallte ein Anhänger in Herbrechtingen gegen einen geparkten Pkw.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr fuhr ein BMW mit Anhänger in der Straße Im Saun. Am Steuer saß ein 71-Jähriger. Während der Fahrt löste sich der 750 kg zGG Anhänger von dem Auto und machte sich selbstständig. Der Anhänger ohne Bremse brach nach links weg und stieß gegen einen Mercedes. Der parkte auf einem Firmengelände. Den Hänger hatte der Fahrer zwar mit dem vorgeschriebenen Abrissseil gesichert. Das riss aber ab. Womöglich war vor Fahrtantritt die Anhängerbefestigung mit dem Kugelkopf nicht richtig arretiert und deshalb löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug. Verletzt wurde niemand. An dem Mercedes entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

++++0627132(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell