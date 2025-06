Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Bahnunfall; Unverschlossene Autos angegangen; Arbeitsunfall; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Steinewerfer ermittelt

Kirchheim/Teck (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Mittwochmorgen am Bahnhof Kirchheim ereignet. Ein 55-Jähriger hatte sich gegen 8.45 Uhr vor eine einfahrende Bahn begeben. Der Mann wurde daraufhin von dem Zug erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. (rd)

Aichwald (ES): Mehrere Fahrzeuge geöffnet und Bargeld gestohlen

Gleich mehrere abgestellte Pkw sind am frühen Mittwochmorgen in der Weinstraße und im Nelkenweg in Aichschieß von einem bislang Unbekannten angegangen worden. Der Täter öffnete hierbei gegen ein Uhr die nicht verschlossenen Wagen und stahl das darin aufbewahrte Bargeld in geringer Höhe. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Mössingen (TÜ): Schwere Verletzungen bei Gerüstbauarbeiten

Auf einer Baustelle Auf der Lehr hat ein Mann am Mittwochmorgen infolge eines Arbeitsunfalls schwere Verletzungen erlitten. Der 42-Jährige war kurz nach acht Uhr gemeinsam mit weiteren Firmenangehörigen mit dem Aufbau eines Gerüstes beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Arbeiter hierbei aus noch ungeklärter Ursache mehrere Meter zwischen Gerüstteilen und der Hauswand zu Boden. Zur Bergung des Verletzten wurde die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften hinzugezogen, die einen Teil des Gerüstes für die sichere Bergung des Verletzten abbauten. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Arbeiten an der Baustelle wurden eingestellt, das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Mössingen / Rottenburg (TÜ): Nach Unfall vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht ermitteln die Verkehrspolizei Tübingen und der Polizeiposten Mössingen gegen eine 45 Jahre alte Autofahrerin. Den ersten Ermittlungen zufolge war diese gegen 7.20 Uhr mit einem schwarzen VW Polo im Kreisverkehr an der L383 zwischen Mössingen und Öschingen zwei Mal auf den vorausfahrenden Skoda eines 42-Jährigen aufgefahren. Am Skoda entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Anschließend fuhr die Polo-Lenkerin in Richtung Mössingen davon. Der 42-Jährige verständigte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den gesuchten VW wenig später auf der B27 in Richtung Hechingen, wo er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Trotz entsprechender Anhaltesignale fuhr der Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit davon, verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Bodelshausen und setzte seine Fahrt über Hemmendorf auf der L389 in Richtung Weiler fort. Auf der gesamten Strecke geriet der Pkw dabei mehrfach in den Gegenverkehr, sodass Verkehrsteilnehmer augenscheinlich stark bremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz vor der Einmündung in Richtung Dettingen überfuhr der Polo einen sogenannten Stop-Stick und kam schließlich mit luftleeren Reifen zum Stehen. Die 45 Jahre alte Fahrerin, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Am VW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise der 45-Jährigen möglichweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (rd)

Balingen (ZAK): Steinewerfer ermittelt

Ein Kind hat am Dienstagabend von einer Brücke in der Stingstraße Steine auf ein Fahrzeug auf der B27 geworfen. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 19.40 Uhr mit einem Skoda die Bundesstraße von Rottweil herkommend in Richtung Tübingen. Im Bereich einer Brücke kurz vor der Ausfahrt Balingen-Mitte bemerkte er zwei Kinder, von denen eines offenbar einen Stein herunterwarf. Dieser prallte gegen den hinteren Bereich des Fahrzeugdachs. Der 27-Jährige fuhr daraufhin von der Bundesstraße ab, konnte die beiden Kinder in der Stingstraße feststellen und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen die beiden zehn und elf Jahre alten Kinder im Beisein einer Erziehungsberechtigten an. Offenbar hatte der Ältere der beiden den Stein auf das vorbeifahrende Fahrzeug geworfen. Ob es sich dabei um dieselben Personen handelt, die bereits am Sonntagabend Steine von der Brücke geworfen haben sollen (siehe Pressemeldung vom 09.06.2025 / 12 Uhr), wird derzeit geprüft. (rd)

