Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hochwertige Technik aus Baumaschine geklaut

Altentreptow (ots)

Am Morgen des 15.04.2025 wurde der Autobahn- und Verkehrspolizei in Altentreptow ein Diebstahl von einer Baustelle auf der A20 gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 14.04.2025, 17:30 Uhr bis Dienstagfrüh 06:30 Uhr hochwertige Technik aus einer Straßenbaumaschine entwendet. Diese Maschine befindet sich momentan auf einer Baustelle auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Friedland und Straßburg in Fahrtrichtung Lübeck. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um Sensoren und Bedienteile einer angegriffenen Asphaltmaschine im Gesamtwert von 300.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz. Es wurde eine Anzeige wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zu dieser Tat. Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen können an das Revier in Altentreptow unter der 03961-2578-224 oder an jede andere Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell