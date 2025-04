Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Bronzestatue

Bild-Infos

Download

Malchin (ots)

Am Nachmittag des 09.04.2025 wurde der Polizei in Malchin ein Diebstahl einer Bronzestatue gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 07.04.2025, 13:00 Uhr bis zum Meldungseingang bei der Polizei eine Bronzestatue aus einem Garten eines Einfamilienhauses in einem Dorf bei Malchin entwendet. Die Statue ist ca. 150 Zentimeter groß und wiegt schätzungsweise 100 Kilogramm. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang vor.

Die Polizei sowie die Eigentümer der Statue bitten in diesem Zusammenhang um die Mithilfe aus der Bevölkerung und hoffen auf mögliche Hinweise zur Tat oder dem momentanen Aufenthaltsort der entwendeten Statue. Melden Sie sich bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle, wenn Sie Hinweise haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell