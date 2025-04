Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachbarn verhindern Schlimmeres: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Röbel (ots)

Am 07.04.2025 gegen 22:30 Uhr wurde über den Notruf der Polizei durch zwei aufmerksame Nachbarn gemeldet, dass sie soeben einen lauten Knall vom Nachbargrundstück in der Dorfstraße in Silz wahrnehmen konnten. Weiterhin konnten die Hinweisgeber eine zerbrochene Fensterscheibe bei ihrer Nachbarin feststellen und vermuteten daher einen möglichen Einbruch. Nachdem das Pärchen auf sich aufmerksam machte, konnten sie eine männliche dunkel gekleidete Person beim Flüchten vom Tatort beobachten. Der Tatverdächtige soll weiterhin in ein in der Nähe geparktes weißes Fahrzeug gestiegen sein und sich dann in Richtung Sparow entfernt haben.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Röbel konnten nach ersten Ermittlungen am Ort und den Zeugenaussagen einen versuchten Einbruch bestätigen. Demnach hat der bislang unbekannte Täter ein Fenster gewaltsam aus dem Rahmen gehebelt, was vermutlich das vorher beschriebene Geräusch verursachte. Der oder die Täter gelangen nicht in das Einfamilienhaus. Eine anschließende Absuche im Nahbereich nach dem Fahrzeug verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro.

Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zu dem Einbruch. Sollte jemand aus der Ortschaft Silz und Umgebung am Montagabend ein weißes Fahrzeug in der Zeit von 22:00 bis 23:00 gesehen haben oder aber kann Angaben zum Tatgeschehen des Einbruchs machen, kann sich bei der Polizei in Röbel unter der 039931-8480 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell