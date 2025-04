Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Demmin

Demmin (ots)

Heute Morgen gegen 08:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Pensiner Weg in Demmin. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr eine 37-jährige Fahrerin in Richtung Ortsausgang Demmin, kam mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. In der weiteren Folge stürzte der Baum auf ein dort parkendes Fahrzeug. In dem verunfallten PKW befand sich noch ein Kind im Alter von drei Jahren. Die Mutter und das Kind sind leichtverletzt mit einem Rettungswagen für die weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus verbracht worden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge und des Baumes war die Straße in Demmin kurzzeitig voll und weiterhin halbseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell