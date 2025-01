POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der A65

Kandel (ots) - Am Dienstag wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr Verkehrskontrollen in der Marktstraße durchgeführt. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und ein Verkehrsteilnehmer benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Zudem ...

