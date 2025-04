POL-AA: Ostalb: Unfall und Vandalismus

Aalen (ots) - Leutenbach: Unfall - Radfahrerin verletzt Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr kam eine 58-jährige Radfahrerin in der Straße "Im Hummerholz" aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten LKW. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht an Armen und Gesicht. Sie trug keinen Fahrradhelm Plüderhausen: Unfall ...

