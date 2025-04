Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfall - Radfahrerin verletzt

Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr kam eine 58-jährige Radfahrerin in der Straße "Im Hummerholz" aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten LKW. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht an Armen und Gesicht. Sie trug keinen Fahrradhelm

Plüderhausen: Unfall auf B29 - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr wollte ein 77-jähriger Mercedesfahrer an der Auffahrt Plüderhausen auf die Bundesstraße B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Als der Mercerdesfahrer sich sodann nach links auf die Fahrspur einordnen wollte, kam es zur Kollision mit dem LKW eines 38-Jährigen, der auf der dortigen rechten Spur fuhr. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Zum genauen Unfallhergang machten beide Beteiligte unterschiedliche Angaben, so dass mögliche Zeugen dieses Unfalls gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Glasscheibe beschädigt

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Glasscheibe einer Verkaufsstätte in der Gotthilf-Bayh-Straße einzuwerfen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, hielt jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Fellbach: Unfall - Linienbus übersehen

Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Unfalls am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr. Eine 87-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Sebastian-Bach-Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Linienbus, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein E-Bike in der Bruckstraße. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grün-weißes Touring Bike der Marke "Cube".

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell