Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: In Norddeutschland geklautes Rad in Röbel getrackt

Röbel (ots)

Ein 37-jähriger Mann ist gestern Nachmittag von der Röbeler Polizei beim Ausladen eines gestohlenen E-Bikes erwischt worden. Das Fahrrad wurde vom Besitzer in Norddeutschland kurz zuvor gestohlen gemeldet. Da er einen GPS-Tracker am Rad installiert hatte, konnte er sehen, dass das Rad auf der A19 nahe Röbel bewegt wird. Der Mann rief die zuständige Polizei in Röbel an und gab den Beamten aktuelle Standortmitteilungen, während sie im Streifenwagen dem Ziel immer näher kamen.

In einem Garagenkomplex stießen sie auf einen Transporter mit geöffneter Heckklappe. Aus dem Fahrzeug holte der 37-jährige das gestohlene E-Bike.

Ob es sich der Verdacht der Hehlerei und des Diebstahls gegen den Mann bestätigt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Das Beispiel zeigt wie wichtig es ist, insbesondere hochwertige Räder mit entsprechender, nach Möglichkeit gut versteckter Technik auszustatten, um sie im Fall der Fälle orten zu können.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell