POL-HL: HL-St. Gertrud / Rot- weißes Zweierkajak entwendet- Polizei bittet um Hinweise

Lübeck (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (14.05./15.05.2025) kam es in Lübeck St. Lorenz zu einer herausragenden Verfolgungsfahrt, bei der der Fahrer eines schwarzen Hyundai mit stark überhöhter Geschwindigkeit versuchte, einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Trotz einer intensiven Fahndung gelang dem tatverdächtigen Mann in einer Nebenstraße die Flucht zu Fuß. ...

mehr