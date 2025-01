POL-SI: PKW prallt gegen Felsen und überschlägt sich - zwei verletzte Personen sind die Folge -#polsiwi

Kreuztal (OT Eichen) (ots) - Ein brennender Weihnachtsbaum hat in einem Wohnhaus in Kreuztal-Eichen am Sonntagabend (05.01.2025) für Sachschaden gesorgt. Polizei und Feuerwehr sind gegen kurz vor 22:30 Uhr in die Straße "Am Sonnenhang" alarmiert worden. Vor Ort hatten bereits alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen können. Der Brand war nach rund einer halben Stunde gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen war der Baum ...

