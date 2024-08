Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Unbekannte erbeuten Gold von Seniorin

Polizei warnt erneut vor Schockanrufen

Groß-Umstadt (ots)

Kriminelle hatten es in Groß-Umstadt auf die Wertgegenstände einer Seniorin abgesehen. Am Mittwochmittag (31.7.) gegen 14:30 Uhr erhielt eine Frau einen sogenannten Schockanruf, bei dem Unbekannte vorgaben, Polizisten zu sein und ihre Tochter in einen Unfall verwickelt war und nun eine Kaution für die Tochter hinterlegt werden muss. Die Kriminellen bauten hohen Druck auf, sodass die Frau letztendlich ihre Goldreserve in Bad Homburg an einen Täter übergab. Der Kriminelle wird durch die Zeugin beschrieben als etwa 1,61 bis 1,70 Meter groß, dick, trug eine OP-Maske, dunkle Brille, ein olivgrünes Shirt, eine dunkle Weste und Jeans. Das Zentralkommissariat 40 hat jetzt die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche, bei der gezielt ältere Menschen mit erfundenen Notlagen unter Druck gesetzt werden. Lassen Sie sich nicht verunsichern und legen Sie sofort auf, wenn Sie solche Anrufe erhalten! Kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer direkt die Polizei oder die angesprochene Person. Eine Kautionszahlung ist in Deutschland nicht vorgesehen. Übergeben sie keine Wertgegenstände an betrügerische Personen, die sich als Polizisten, Staatsanwälte oder Richter ausgeben.

