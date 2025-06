Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere teilweise schwere Verkehrsunfälle; Hoher Schaden durch Vandalismus; Fahrzeugbrände; Traktorgespann umgekippt; Hecke in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Kind und Fußgängerin bei Unfall verletzt

Ein kleines Kind und eine Fußgängerin sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Betzingen verletzt worden. Ein drei Jahre alter Junge war kurz nach 16.30 Uhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg der Steinachstraße unterwegs. Zeitgleich verließ eine 58 Jahre alte Frau ein Geschäft und wurde von dem von rechts kommenden Buben erfasst. Daraufhin stürzten beide zu Boden. Die 58-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Kind konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in die Obhut der Eltern übergeben werden. (ms)

Grafenberg (RT): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer musste am Donnerstagabend in eine Klinik gebracht werden. Eine 67-jährige Mitsubishi-Lenkerin war gegen 18.20 Uhr von der Mörikestraße auf die vorfahrtsberechtigte Kohlberger Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 27 Jahre alten Motorradfahrer. Durch die Kollision stürzte der Biker von seiner Honda und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 9.500 Euro geschätzt. (ms)

Münsingen (RT): Motorradfahrer verunglückt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 63-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einer BMW auf der K 6769 von Hundersingen herkommend in Richtung Bichishausen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach kam der Biker in der Linkskurve nach dem Ortsende vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte er mehrere Meter eine Böschung hinab und blieb auf einer angrenzenden Wiese liegen. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte in das Krankenhaus geflogen. Seine stark beschädigte Maschine musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An ihr dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig am Unglücksort vorbeigeleitet werden. (ms)

Filderstadt (ES): Hoher Schaden durch Vandalismus (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist im Laufe des Donnerstags durch einen bislang unbekannten Täter in Bernhausen angerichtet worden. In der Zeit von 9.15 Uhr bis 19 Uhr begab sich der Unbekannte zunächst auf das umzäunte Baustellengelände in der La Souterrainer Straße. Von dort nahm er eine Eisenstange mit, mit der er ein Gartenhaus der Gotthard-Müller-Schule beschädigte. Anschließend zerstörte er noch einen Bewegungsmelder eines nahegelegenen Jugendzentrums und schlug auf ein davor geparktes Motorrad ein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Filderstadt (ES): Brennendes Fahrzeug durch E-Zigarette

Zu einem Pkw-Brand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag nach Filderstdt-Bernhausen geeilt. Kurz nach zehn Uhr war ein Pkw auf einem Schotterparkplatz in der Volmarstraße in Brand geraten, woraufhin Zeugen den Notruf wählten. Die Feuerwehr Filderstadt rückte mit neun Einsatzkräften an und konnte nach dem Öffnen des stark verrauchten Renault den Brand auf dem Rücksitz löschen. Nach bisherigen Ermittlungen kommt als Brandursache eine E-Zigarette in Betracht. Am Pkw ist erheblicher Schaden entstanden. Genaue Informationen dazu liegen noch nicht vor. (gj)

Weilheim (ES): Bei Sturz mit dem Rad schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend hat sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 61-Jährige befuhr gegen 22.30 Uhr den Radweg neben der Bissinger Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er hierbei mit seinem Mountainbike und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach der Erstversorgung in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und prüft hierbei auch, ob möglicherweise eine Beeinflussung durch Alkohol oder anderer berauschender Substanzen vorliegen könnte. (gj)

Tübingen (TÜ): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Tübingen erlitten. Die 58-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Audi rückwärts vom Parkbereich eines Therapiezentrums auf die Straße Beim Herbstenhof ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW Golf einer 68 Jahre alten Frau, die verbotswidrig vom Philosophenweg herkommend unterwegs war und in die Einfahrt der Praxen abbiegen wollte. Die Audi-Lenkerin musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Versorgung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Fahrzeugbrand und Unfall auf der B 27

Zu einem Fahrzeugbrand und einem nachfolgenden Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 27 bei Balingen in Fahrtrichtung Rottweil gekommen. Kurz nach 16.30 Uhr bemerkte eine Pkw-Lenkerin Flammen im Motorraum ihres Ford und hielt daraufhin in der Ausfahrt auf Höhe des Klinikums an. Durch die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Fahrzeugs des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr verständigt. Bis zu deren Eintreffen stand das zehn Jahre alte Auto bereits in Vollbrand. Es musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Ford wird auf 6.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Asphalt dürfte sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen.

In Folge des Fahrzeugbrands entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung und führte zu Sichtbehinderungen des Verkehrs. Hierdurch kam es zur Kollision zwischen dem Jaguar eines 72-Jährigen, der vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte und dem dort fahrenden Opel eines 85 Jahre alten Mannes. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte bei über 5.000 Euro liegen. (ms)

Geislingen (ZAK): Traktorgespann umgekippt

Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K7130 entstanden. Ein Traktorfahrer war gegen 14 Uhr mit seinem Gespann von einem Feldweg aus Richtung Waldhof nach rechts auf die Kreisstraße eingebogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen die rechten Räder des mit Silage beladenen Anhängers dabei von dem befestigten Weg ab. Der Hänger rutschte daraufhin die dortige Böschung hinunter und kippte zur Seite. Die Hinterräder des immer noch mit dem Anhänger verbundenen Zugfahrzeugs hoben vom Boden ab. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten, für die ein Kran angefordert wurde, musste die Strecke zwischen Erzingen und Waldhof bis kurz nach 16 Uhr gesperrt werden. (rd)

Hechingen (ZAK): Thuja-Hecke in Brand geraten

Eine Thuja-Hecke ist am Donnerstagvormittag in der Albstraße in Sickingen in Brand geraten. Ein 88-Jähriger hatte dort kurz vor zwölf Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut in seiner Hofeinfahrt entfernt. Hierbei geriet jedoch auch die auf dem Grundstück stehende Thuja-Hecke in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand der Hecke, der sich auf etwa 10 Meter ausgebreitet hatte, schnell ablöschen. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. (gj)

Rangendingen (ZAK): Kinder kollidieren mit geparktem Anhänger

Zwei Kinder sind am Donnerstagvormittag bei einem Fahrradunfall leicht verletzt worden. Die beiden Neun- und Elfjährigen fuhren gegen 11.15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Hirrlinger Straße in Richtung Zur Gipsmühle. Wohl aufgrund Unachtsamkeit prallte dabei zunächst das neun Jahre alte Mädchen gegen einen geparkten Pkw-Anhänger und in der Folge dann die Elfjährige. Durch den Sturz erlitten beide leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das jüngere Mädchen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell