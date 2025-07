Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr befuhr eine Fahrradfahrerin den kombinierten Rad- und Fußweg der Neckarauer Straße. In Höhe der Hochschule Mannheim touchierte sie mit ihrem Rad einen 67-jährigen Fußgänger, welcher ebenfalls auf dem kombinierten Rad- und Fußweg stand. Der Kontakt zwischen beiden Verkehrsteilnehmern hatte ausgereicht, dass der Fußgänger das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Feststellungspflichten nach zu kommen und ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Zeugin konnte die Fahrradfahrerin wie folgt beschreiben:

weiblich, rote kurze Haare, 40-50 Jahre alt, trug eine leichte Sommerbluse und hatte eine kräftige Statur

Die weiteren Unfallermittlungen werden vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu wenden.

