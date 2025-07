Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: BMW mehrfach gerammt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend, den 01.07.20205, gegen 17:45 Uhr fuhr eine 28-jährige BMW-Fahrerin auf der Mannheimer Straße in Richtung Uhlandstraße. Unerwartet rammte ein weißer Ford Fiesta ihr Fahrzeug zwei Mal und fuhr im Anschluss davon. Die 28-Jährige parkte nach dem Vorfall zunächst ihr Auto in der Uhlandstraße in einer Tiefgarage. Als sie nach etwa einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie weitere Beschädigungen am Fahrzeug fest.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch den Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer: 0621 83397-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell