POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten

Heidelberg (ots) - Ein 36-jähriger Mann bedrohte am Mittwochabend den Ladendetektiv eines Baumarktes im Stadtteil Bahnstadt mit einem Brecheisen, nachdem sein Begleiter zuvor beim Ladendiebstahl beobachtet wurde. Der 36-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr mit seinem 51-jährigen Begleiter in einem Baumarkt in der Eppelheimer Straße auf. Dabei entnahm der 51-Jährige einen Gürtel aus der Warenauslage, riss das ...

mehr