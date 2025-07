Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter verschafft sich zwei Mal unberechtigt Zutritt zu Anwesen

Mannheim (ots)

Heute Nacht gegen 00:15 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person mit Sturmhaube ein Wohnanwesen in der Straße "Im Büchsenschall". Dort durchwühlte er das Wohnzimmer und nahm einen Geldbeutel und eine Handtasche samt Inhalt an sich. Als die 35-jährige Bewohnerin auf den unbekannten Mann aufmerksam wurde, geriet sie in Panik und schloss sich im Badezimmer ein. Der maskierte Mann flüchtete über den Garten und warf das Diebesgut weg.

In selbiger Nacht betrat eine ebenso mit einer Sturmhaube maskierte unbekannte männliche Person ein Wohnanwesen in der "Pulversheimer Straße". Hierbei durchwühlte er unter anderem Schränke und entwendete Getränke, Zigaretten und eine Kinderuhr. Bei der Tat wurde die 33-jährige Bewohnerin wach und der Unbekannte flüchtete nach erfolgter Konfrontation. Die Bewohnerin verfolgte den Unbekannten in Richtung "Grenzhöfer Straße" und konnte diesen in der Nähe einer Unterführung ergreifen. Der Mann drückte ihr infolgedessen die entwendeten Zigaretten und Getränke in die Hand und flüchtete. Etwa eine viertel Stunde später kam der Unbekannte an das Wohnanwesen der 33-Jährigen zurück, klopfte an die Fensterscheibe und legte die Kinderuhr auf die Fensterbank. Im Anschluss flüchtete der Mann erneut.

