Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht Bereich Tierheim Koblenz - Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Im Rahmen des Besuchertages am 18.09.2024 beim Tierheim Koblenz in der Zaunheimer Straße wurde ein geparkter schwarzer VW durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Unfall geschah wahrscheinlich bei einem Parkmanöver. Der Unfallverursacher verließ den Parkplatz, ohne den Schaden zu melden. Die Tatzeit kann zwischen 15:35 Uhr bis 16:50 Uhr eingegrenzt werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise zum Unfallverursacher, Fahrzeug und oder Person bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 02611032910 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de.

