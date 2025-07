POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Verkehrsunfall mit Teilsperrung - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich in der Neckarstadt-Ost ein Unfall, bei dem ein LKW-Gespann mit einem geparkten Auto kollidierte. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger LKW-Fahrer mit seiner Zugmaschine der Marke Mercedes-Benz inklusive Sattelauflieger entlang der Carl-Benz-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Einmündung zur Murgstraße ...

