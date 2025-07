Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW-Fahrer schwenkt aus und beschädigt geparktes Auto

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in der Neckarstadt-Ost ein Unfall, bei dem ein LKW-Gespann mit einem geparkten Auto kollidierte.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger LKW-Fahrer mit seiner Zugmaschine der Marke Mercedes-Benz inklusive Sattelauflieger entlang der Carl-Benz-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Einmündung zur Murgstraße bog er nach links in diese ab und touchierte dabei mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz. Der entstandene Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell