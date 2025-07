Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden am Auto nach Verkehrsunfallflucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 16:45 Uhr parkte ein 31-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Beethovenstraße. Nachdem dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Beifahrerseite einen Schaden fest. Dieser beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Derzeit werden Ermittlungen wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht durch das Polizeirevier Hockenheim durchgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Person oder einem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer: 06205 2860-0, zu wenden.

