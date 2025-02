POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots) - Am 06.02.2025 im Zeitraum 09:05 - 10:05 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz in Höhe Hauptstraße 486 in Idar-Oberstein ein geparkter blauer BMW Coupe durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße ...

