Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Fehler beim Überholvorgang

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der K 4170 in Richtung Rauenberg. Um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, scherte er auf die Gegenfahrbahn aus und übersah hierbei einen entgegenkommenden 24-jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zum Unfall, wobei sich der Motorradfahrer leicht verletzte und zur ärztlichen Behandlung in ein nahgelegenes Krankhaus gebracht wurde. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen lässt sich auf etwa 6.000 Euro beziffern.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell