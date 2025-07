Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung an Auto mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr parkte ein 41-Jähriger seinen unversehrten Audi in der Kleinen Adlerstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau. Bei der Rückkehr zu seinem Auto, am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr, stellte er fest, dass dieser auf der linken Fahrzeugseite mit einem bislang unbekannten Gegenstand verkratzt wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

