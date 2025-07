Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung nach Unfall // PM Nr.2

Wilhelmsfeld (ots)

Nachdem es am Mittwoch gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Altenbacher Straße kam, liegen nun nähere Informationen vor. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer war ersten Ermittlungen zufolge in Richtung Altenbach unterwegs, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte. Hierbei kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten VW. Bei der Kollision wurde der 80-Jährige leicht verletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt und kamen inmitten der Fahrbahn zum Stillstand, sodass die Altenbacher Straße voll gesperrt bleibt, bis die Autos abgeschleppt wurden. Die Bergung und die damit verbundene Sperrung kann sich noch einige Zeit hinziehen. Neben der Polizei befinden sich auch Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsfeld sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell