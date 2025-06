Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer stürzt auf Landstraße - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.06.2025, gegen 16.05 Uhr, stürzte ein 26-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 139. Er befuhr die Landstraße von Bürchau kommend in Richtung Langensee, als er aus hier nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve stürzte. Das Motorrad rutschte nach rechts und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der 26-Jährige rutschte einige Meter über die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

