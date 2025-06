Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Hasel: Pkw kommt von Bundesstraße ab und überschlägt sich mehrfach - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.06.2025, gegen 10.05 Uhr, kam ein 18-jähriger Fahrer eines VW Touran von der Bundesstraße 518 ab und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach. Der 18-Jährige befuhr die Bundesstraße von Hasel kommend in Richtung Schopfheim, als ihm auf dieser Strecke ein unbekannter Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen sei. Der 18-Jährige sei nach rechts abgedrängt worden und verlor dabei die Kontrolle über den VW Touran. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und überschlug sich mehrfach mit dem Pkw. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden an dem VW Touran wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und vielleicht Hinweise zu dem unbekannten entgegenkommenden Pkw geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell