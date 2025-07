Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Überschreitung der Mindesthöhe führt zum Unfall

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Sprinterfahrer den Suezkanalweg in Fahrtrichtung Bergstraße. Auf seiner Fahrtstrecke befand sich eine Unterführung mit einer Durchfahrtshöhe von 2,50 Meter. Der Kleintransporter stieß aufgrund seiner Fahrzeughöhe von 3,10 m an die Unterkante der Unterführung und riss sich dabei teilweise die Verkleidung der Fahrzeugoberseite ab. Hierdurch entstand am Sprinter ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. An der Brücke war augenscheinlich kein Schaden ersichtlich. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

