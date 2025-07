Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Berichtigung einer Pressemitteilung - Einbruch in Gaststätte

Leimen (ots)

Entgegen der Pressemitteilung vom 01.07.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6066898), welche von einem Einbruch in eine Gaststätte berichtete, befindet sich der Tatort nicht in Wiesloch, sondern in Leimen in der Danziger Straße.

Die weiteren Inhalte der Pressemitteilung haben weiterhin Bestand.

Das Polizeipräsidium Mannheim bittet den Umstand zu entschuldigen.

