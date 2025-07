Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte am Montag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr das Fenster einer Gaststätte in der Danziger Straße auf. Anschließend wurden sämtliche Schränke und Schubladen im Gastraum durchwühlt. Ein großer Schaden entstand zum Glück nicht. Es wurde lediglich ein Schlüsselbund entwendet. Am Fenster der Gaststätte entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Einbruchspezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

