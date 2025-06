Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Altöl auf Parkplatz entsorgt - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Eine unbekannte Täterschaft entsorgte am Wochenende auf dem Pendlerparkplatz zwischen Sinsheim und Hoffenheim mehrere Liter Altöl sowie leere Ölkanister. Ein Zeuge bemerkte die umweltgefährdenden Abfälle am Sonntagabend und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten fanden vor Ort schließlich acht Liter Altöl vor, was bei einem Auslaufen zu erheblichen Umweltschäden hätte führen können. Hinweise auf den oder die Täter konnten keine festgestellt werden. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell