Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 7-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Unfall am Samstag gegen 12:30 Uhr in der Plankstadter Straße wurde ein 7-jähriger Junge schwer verletzt. Eine 60-jährige Autofahrerin war auf der Plankstadter Straße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs, als der 7-Jährige ohne auf den Verkehr zu achten hinter einem parkenden Auto plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Die 60-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem Jungen. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

