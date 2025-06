Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der von Sonntag auf Montag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Edingen-Neckarhausen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 21-jährige Frau stellte ihren Mini am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr in der Neckarhauser Straße am Fahrbahnrand ab. Als sie am Montag, gegen 11.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerke sie, dass dieses nun beschädigt war und ein leerer Zettel unter dem Scheibenwischer klemmte. Offenbar hatte ein Unbekannter beim Vorbeifahren den Mini gestreift und beschädigt. An dem Mini entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell