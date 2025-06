POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dreiste Diebe klauen einem Auto die Reifen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienanwesens im Stadtteil Schwetzingerstadt ein. In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 16.50 Uhr hebelten die Unbekannten die Wohnungstür im dritten Obergeschoss des Anwesens in der Rathenaustraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Dabei fielen ihnen eine noch unbekannte Zahl von ...

mehr