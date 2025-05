POL-Bremerhaven: Polizei stellt mutmaßlichen Dieb

Bremerhaven (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag wurde in Bremerhaven-Mitte in einem Verbrauchermarkt in der Rudloffstraße ein Mitarbeiter von einer renitenten Ladendiebin getreten. Zuvor war diese einer weiteren Mitarbeiterin des Marktes über die Videoüberwachungsanlage aufgefallen, wie sie Tabakbeutel unter ihren Pullover schob. Das veranlasste die Zeugin dazu, genauer hinzuschauen. Weiter stellte diese sodann ...

