Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Renitente Diebin tritt Mitarbeiter

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag wurde in Bremerhaven-Mitte in einem Verbrauchermarkt in der Rudloffstraße ein Mitarbeiter von einer renitenten Ladendiebin getreten. Zuvor war diese einer weiteren Mitarbeiterin des Marktes über die Videoüberwachungsanlage aufgefallen, wie sie Tabakbeutel unter ihren Pullover schob. Das veranlasste die Zeugin dazu, genauer hinzuschauen. Weiter stellte diese sodann fest, dass die Diebin an der Kasse zwar einige Waren bezahlte; den verborgenen Tabak jedoch nicht. Daraufhin schilderte sie einem Kollegen ihre Beobachtung. Als die Verdächtige den Markt verlassen wollte, wurde sie von dem hinzugezogenen Mitarbeiter angesprochen und in dessen Büro gebeten. Allerdings reagierte die Frau nicht. Daraufhin stellte sich der Mann der Diebin in den Weg, was diese mit einem beherzten Tritt gegen dessen Schienbein quittierte und ihre Flucht fortsetzte. Die bereits informierten Einsatzkräfte konnten die 45-Jährige noch im Markt antreffen und überprüfen. Den Tabak musste die polizeibekannte Frau abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls.

