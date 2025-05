Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin kollidiert mit Fahrrad

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am 12. Mai, gegen Mittag, in den Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer beteiligten Radfahrerin gerufen. Wie sich herausstellte, befuhr die 19-jährige Unfallverursacherin mit ihrem BMW die Hermann-Legenhusen-Straße. Dort wollte sie nach rechts in die Wurster Straße abbiegen. Hier übersah die Bremerhavenerin an der Einmündung die aus der Langen Straße in nördlicher Richtung kommende Radfahrerin und kollidiere mit dieser. Durch den Zusammenstoß kam die 34-Jährige zu Fall und verletzte sich mutmaßlich leicht. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde die Frau in das Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell